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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.23 19:30

Убийце 8-летнего мальчика назначили наказание в виде лишения свободы на 24 года колонии строгого режима

Он всячески пытался избежать наказания: не сотрудничал со следствием, строил версии и давал ложные показания. Суд поставил точку в деле об убийстве мальчика в Мончегорске, которое произошло летом прошлого года.

Тело 8-летнего мальчика со следами насильственной смерти в июле прошлого года обнаружила мама. Неладное женщина заподозрила, когда сын, оставшийся в квартире один, престал выходить на связь. Дома женщину ждало самое ужасное...

Ян Штефан, следователь-криминалист отдела криминалистики Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, подполковник юстиции: «1 июля возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего мальчика. Местного жителя (города Мончегорска) 2013 года рождения, который был обнаружен у себя в квартире по месту жительства. Имелись признаки криминальной смерти в виде утопления».

Когда стало известно о произошедшем, следователи проверяли круг из трёх возможных подозреваемых, в числе которых был и обвиняемый.

Он был вхож в семью, где случилась трагедия. В процессе допросов мужчина давал ложные показания, но во время следственных действий, многочисленных экспертиз, осмотров и допросов удалось доказать его вину. 

Ян Штефан, следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Мурманской области: «Был скрупулезно и детально рассмотрен с применением криминалистической техники различного высокоточного оборудования. На осмотре места происшествия были собраны детально, мельчайшие фактические следы данного преступления, после чего был проведён значительный массив судебных исследований».

Мужчину признали виновным по трём статьям Уголовного кодекса и назначили наказание в виде лишения свободы на 24 года колонии строгого режима.

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