Убийце закрыли въезд в страну до 2026 года

За совершение тяжкого преступления ещё одному иностранному гражданину вынесен запрет на въезд в Россию.

В прошлом году сотрудниками региональной миграционной службы Заполярья за пределы нашей страны были депортированы 17 иностранных граждан. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов Мурманской области миграционная обстановка в Заполярье остаётся контролируемой.

Решение о нежелательности пребывания на территории России иностранного гражданина, который был осуждён и отбывал наказание за совершение преступления, принимает Министерство юстиции Российской Федерации за несколько месяцев до окончания срока отбывания наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Исполняют решение сотрудники миграционной службы, которые встречают осужденного в момент освобождения из мест лишения свободы и выполняют процедуру депортации его за пределы России.

Так, ещё один иностранный гражданин был депортирован из страны решением Министерства юстиции РФ за совершение тяжкого преступления - убийства. Снова пересечь российскую границу он сможет не ранее 2026 года.

«Накануне в отношении иностранного гражданина Минюстом РФ вынесено решение о неразрешении въезда на территорию РФ, - комментирует Владимир Корнилов, заместитель начальника отдела-начальник отделения противодействия незаконной миграции отдела иммиграционного контроля УФМС России по Мурманской области, - поэтому иностранный гражданин был подвергнут процедуре депортации. Ему закрыт въезд на территорию РФ за совершение тяжкого преступления, а именно, убийства, до 2026 года».