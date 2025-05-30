Уборка на детских и спортивных площадках в Мурманске проводится ежедневно

Стремительно приходящее в Мурманск лето – повод проводить побольше времени на улице. А заняться здесь есть чем, например, активностями на спортплощадках, которые есть во многих дворах. Одна из новых расположена на улице Гагарина, 22.

Объект появился на месте полузаброшенной площадки в прошлом году в рамках федеральной программы. Для северян здесь есть качели, турники, горки, баскетбольный щит, оборудован спортивный комплекс. Площадка в числе объектов, находящихся в управлении «Городского спортивного центра «Авангард».

Специалисты подрядной организации проводят уборку на них ежедневно.

Напомним, что до 12 июня в Мурманске продолжается голосование по федеральной программе. Отдать свой голос за один из объектов будущего благоустройства – улицу Воровского или площадь перед «Меридианом» – можно онлайн на госуслугах.

Сергей Тян, директор МАУ ГСЦ «Авангард»: «Летом у нас идёт постоянная уборка. Сметания песка, уборка урн. Бригады проводят деффектовку, осматривают тренажёры, малые архитектурные формы. Если что-то надо поменять, мы меняем».