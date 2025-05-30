Уборка на детских и спортивных площадках в Мурманске проводится ежедневно
Объект появился на месте полузаброшенной площадки в прошлом году в рамках федеральной программы. Для северян здесь есть качели, турники, горки, баскетбольный щит, оборудован спортивный комплекс. Площадка в числе объектов, находящихся в управлении «Городского спортивного центра «Авангард».
Специалисты подрядной организации проводят уборку на них ежедневно.
Напомним, что до 12 июня в Мурманске продолжается голосование по федеральной программе. Отдать свой голос за один из объектов будущего благоустройства – улицу Воровского или площадь перед «Меридианом» – можно онлайн на госуслугах.
Сергей Тян, директор МАУ ГСЦ «Авангард»: «Летом у нас идёт постоянная уборка. Сметания песка, уборка урн. Бригады проводят деффектовку, осматривают тренажёры, малые архитектурные формы. Если что-то надо поменять, мы меняем».