Уборка снега на Абрам-Мысе и Дровяном со спецификой

В последние дни в Мурманске установилась тёплая, но очень снежная погода. Обильные осадки доставляют неудобства и автомобилистам, и пешеходам. В такие периоды сотрудники дорожных служб и подрядных организаций работают в усиленном режиме. Внимание уделяется не только центральным районам Мурманска, но и отдаленным территориям.

В жилых районах Абрам-Мыс и Дровяное уборка снега – ежедневный процесс. Её проводят как специализированной техникой, так и вручную. Серьёзных проблем с работами из-за неправильно припаркованных автомобилей нет. Однако, например, на Абрам-Мысе специалисты сталкиваются с другими сложностями, которые приходится преодолевать.

Максим Станкевич, заместитель директора подрядной организации УДХ: «Здесь есть несколько подъёмов, которые имеют отрицательный уклон. Это улица Судоремонтная, которая идёт вниз. Но за несколько лет, мы уже научились и справляемся с этими трудностями».

А в Дровяном проблемы иного рода: здесь грунтовая дорога. Именно поэтому сити-менеджер Евгений Никора во время осмотра заявил, что необходимо привести её в нормативное состояние. И это можно сделать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Мы будем делать сметную документацию. По всей видимости, это будет проектно-сметная документация, поскольку это, скорее, пойдёт под титулом «строительство, реконструкция» наших дорог. Жители отдаленных микрорайонов имеют полное право на комфортность проживания, передвижения, как и жители всего города Мурманска».

В период снегопадов рабочие трудятся в максимальном режиме, им в помощь выводят дополнительные силы. Кроме того, спецтехника вывозит складированный снег, чтобы улицы не загружались, а сугробы не затрудняли движение автотранспорта.