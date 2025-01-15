Уборка снега с центральных дорог в Мурманске идёт в круглосуточном режиме

Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города.

За два дня в Мурманске выпало 9 мм осадков. Как сообщает Юрий Сердечкин, на улицах города работает 150 единиц дорожно-уборочной техники. В ручной уборке занят 151 человек.

За сутки вывезено почти 5000 кубометров снега, использовано 103 тонны смеси песка и соли.

Однако, не все горожане идут навстречу рабочим УДХ, поэтому сотрудники Управления дорожного хозяйства вынуждены тратить немало времени на перемещение припаркованных автомобилей, мешающих уборке снега.