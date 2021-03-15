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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.21 19:30

Уборка снега требует дополнительных миллионов

Начало года продолжает бить все рекорды по количеству выпавших на Мурманскую область осадков. Борьбу со снежными «кашами» ведут специалисты Управления дорожного хозяйства. Только за прошедшие выходные они вывезли более 18 тысяч кубометров снега, но работа на этом не заканчивается. 

В прошлом месяце всего за несколько дней выпала месячная норма осадков.  Казалось бы, куда уж больше? Но над стихией мы не властны, снежные хлопья не перестают сыпать и сейчас, создавая немало хлопот жителям Заполярья. На решение проблемы администрация города бросила все силы.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы приняли решение о выделении дополнительно из резервного фонда помимо 7 миллионов, выделенных ранее, ещё 19 миллионов. Я такое поручение дал, соответственно сейчас такое поручение готовится. Эти средства будут направлены на фактически понесённые затраты по помощи управляющим организациям в уборке дворов. Эти средства будут направлены на вывоз снега с площадок временного накопления снега на городскую свалку».

Всё это делается, чтобы не допустить затопления города в период паводка, который вот-вот может наступить в Заполярье.

В прошлом году из-за стихии уже пострадало немало северян, поэтому главная задача сейчас – учесть ошибки и как следует подготовиться к приходу весны. Но убрать снег полностью у специалистов пока не получается – мешают припаркованные в неположенном месте автомобили.

Андрей Дубинин, ведущий инженер УДХ Ленинского округа города Мурманска: «Мы убираем улицы по графику, когда запрещены по чётным или нечётным дням. Но мы зачастую видим транспорт, который стоит с нарушением правил дорожного движения. Комплексно и в полном объёме улицы не удается убрать из-за мешающего транспорта».

Значительно упрощают жизнь рабочим таблички с номерами телефонов автовладельцев, размещенные под стеклами машин. По ним дорожникам легко найти хозяина и договориться, чтобы собственник переставил транспортное средство, не привлекая при этом сотрудников ГИБДД.

 

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