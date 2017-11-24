Уборка снега в городе не прекращается даже ночью

Зима в разгаре, поэтому работникам Управления дорожного хозяйства областного центра не до отдыха. Ежедневная уборка улиц города требует огромных усилий и большого числа техники. Специалисты в настоящее время работают круглосуточно, убирают проезжую часть, тротуары и остановочные комплексы.

Сейчас на предприятии трудятся около шестисот человек и 142 единицы техники. Ежедневно на улицы города выходят около ста машин. Чистят проезжую часть, тротуары, посыпают дороги песком. Для более эффективной уборки в зимний период прибегают к комплексным мерам: используют тяжёлую технику и ручной труд.

В этом году Управлением дорожного хозяйства заготовлено более 30 тысяч тонн пескосоляной смеси. Однако, за непродолжительный период нынешней зимы уже израсходовали более 2200 кубометров смеси, а вывезли 14 тысяч кубометров снега.

В ближайшие месяцы автопарк предприятия обзаведётся новой техникой отечественного производства. На службу поступят ещё 19 новых машин, которые заменят старые и вышедшие из строя.

- Заказали трактора, щётки заказали, погрузчики, - перечисляет необходимую технику Галина Бальбус, заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства». - Заказали ротор на базе «Урала» с повышенной производительностью.