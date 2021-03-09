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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.03.21 19:30

Уборка снега во дворах и на улицах муниципалитетов – главная весенняя тема оперативного совещания в правительстве Мурманской области

Губернатор на выходных лично проинспектировал город и результатами остался не доволен.

В некоторых дворах Мурманска ситуация оказалась настолько острой, что мурманчане сами вышли на уборку с лопатами в руках. За проявление такой гражданской позиции губернатор северян поблагодарил. А вот муниципальным властям поручил провести работу над ошибками. Со своей задачей, по мнению Андрея Чибиса, администрация Мурманска не справилась.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Обращаюсь к главе Мурманска, к главе администрации, что то, как организована была работа, именно администрации города Мурманска, несмотря на всю эту стихию, она не может нас удовлетворять. По сути, проспали тот момент, когда нужно было мобилизовывать все силы и ресурсы, координировать работу управляющих компаний для того, чтобы очистить дворы, проезды от того, что накопилось».

Во время оперативного совещания о работе регионального отделения Российского движения школьников рассказала министр образования и науки Ольга Дзюба. Сегодня в движение в Мурманской области вовлечены 16 муниципалитетов. Охватывает оно более 17 тысяч школьников. В этом году активисты организации планируют участвовать в крупных образовательно-исторических, профориентационных и спортивных проектах.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Первого марта состоялась встреча исполнительного директора РДШ Ирины Плещёвой с участниками РДШ Мурманской области. Диалог был посвящён перспективам развития РДШ в регионе, расширению движения, организации проведения мероприятий, поддержке инициатив школьников. В ходе диалога была отмечена высокая активность участия школьников Мурманской области в проектах РДШ».

Также губернатор поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора по Мурманской области за работу по предотвращению коронавирусной инфекции в регионе. За усилия, приложенные в борьбе с инфекцией, трое сотрудников структуры представлены к ордену Пирогова, сообщил Андрей Чибис.

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