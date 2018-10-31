Уборка улиц в Мурманске ведется круглосуточно

Первые снежные дни в областном центре заметно добавили работы городскому управлению дорожного хозяйства. Спецтехника работает круглые сутки. Во избежание обледенений собрать и вывезти снег с городских магистралей необходимо максимально быстро.

Погода в эти дни весьма неустойчива и малопредсказуема. Первые снегопады в Заполярье были обильными, а стремительно поднимающийся столбик термометра способствовал образованию снежной каши. Избавить от нее дороги, по словам специалистов УДХ, нужно как можно быстрее, ведь если ударят морозы, улицы города рискуют превратиться в каток. Дорожники и более 140 единиц техники работают в усиленном режиме. Задействованы комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики, шнекороторные установки, маневренные мини-погрузчики. Управление дорожного хозяйства города полностью перешло на зимний режим работы - городские трассы будут регулярно очищаться от снега, а после, чтобы не допустить обледенения, обрабатываться песчано-соляной смесью. Вместе с проезжей частью механическая и ручная уборка проводится на тротуарах, лестницах, остановках общественного транспорта.