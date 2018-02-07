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День за днём с «Арктик-ТВ»07.02.18 19:30

Уборке снега теперь мешают заборы!

Тысячи кубометров снега круглосуточно  вывозят с улиц  областного центра работники УДХ. Рабочие предприятия трудятся ежедневно. Всё делается  для того, чтобы мурманские дороги  даже после обильных снегопадов оставались доступными для транспорта.

Ночью нельзя шуметь, поэтому механизированную уборку улиц  в позднее время суток проводят там, где нет рядом жилых домов. Днём  более 100 единиц рабочей техники чистит магистральные улицы. Зима выявила некоторые проблемы в работах по уборке снега, например, заборы, которые установили вдоль дорог, требуют теперь аккуратности и больше времени, а в некоторых местах тротуары можно вычистить только вручную. Много сил дорожников ушло и на непредвиденные ситуации.

- Это прорывы на сетях «Мурманводоканала»,  которых за последние 10 дней было уже шесть случаев, - напомнил Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Приходилось технику переводить с плановой уборки и ликвидировать последствия аварий.

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