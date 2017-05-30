Уборке улиц города мешают погода и машины на обочине

Песчаные бури в Мурманске! И это не ошибка! После зимы на дорогах города скопилось большое количество песка и пыли. С этими последствиями борется десант рабочих, попутно представители коммунальных служб убирают и зелёные зоны, и латают ямы в асфальте.

Если в зимний период автомобили, припаркованные на обочинах дорог, мешали убирать снег, то летом транспортные средства заметно осложняют работу по очистке магистралей от песка. Сухой грязи в этом году в городе значительно больше обычного. Все дело в том, что коммунальные службы ради безопасности горожан не жалели соляной смеси и обильно посыпали ей тротуары и магистрали. Да и поздно наступившая весна заметно тормозит процесс уборки города, так как многое приходится делать вручную.

- Мы проводим комплексную уборку, - говорит Александр Невзоров, мастер муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Мы убираем старую листву на зелёной зоне, проводим уборку песчаных наносов вдоль бортового камня. Сразу окучиваем, подметаем песок. Частично вручную, частично механизировано и сразу грузим.

Вакуумные машины, способные собирать пыль, конечно эффективнее лопат и граблей, но дорожные «пылесосы» заступили на дежурство недавно, так как эта техника не может работать при низких температурах, по этой же причине машины крайне редко выходят на уборку дорог ночью. По этой же причине службы не спешат массово поливать асфальт, так как до сих пор после полуночи часто столбики термометров опускается ниже нуля и вода превращается в гололёд.

- Поливочные машины уже вышли на уборку, но сейчас мы их ночью придерживаем, так как температура падает ниже нуля, - говорит Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Это может привести к тотальным последствиям.

Напомним, на прошлой неделе специалисты приступили к ремонтам дорог. Карта восстановительных работ большая. Начали строители с периферийных улиц, где меньше поток автомобилей, а вот центральные проспекты начнут латать ближе к середине лета.

Дорожные службы просят водителей, вынужденных парковаться на обочинах, быть внимательными и по возможности оставлять номера телефонов, чтобы в любой момент можно было выйти с ними на связь.