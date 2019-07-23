Уборщица украла деньги из кассы одного из мурманских фитнес-клубов

Преступление удалось раскрыть по горячим следам.

После осмотра места происшествия следственно-оперативной группой были изъяты записи с камер видеонаблюдения. Полицейские установили, что к хищению денежных средств причастна 38-летняя женщина, которая трудилась в спортивном заведении уборщицей.

Подозреваемая призналась, что ранее работала в торговой сфере и может открыть кассовый аппарат без ключей. На момент задержания злоумышленница уже успела распорядиться похищенными деньгами.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Нарушительнице правопорядка грозит срок до двух лет лишения свободы.