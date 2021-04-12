Учащиеся 58-й школы Мурманска погрузились в неизведанный мир космоса и узнали историю жизни его покорителей

С самого детства многих манит космос. Ведь это неизведанный мир, который люди мечтают изучить и покорить. В 58-й мурманской школе в День космонавтики устроили праздник. Здесь детям организовали фотозону, провели тематическую викторину.

Елена Лылова, директор школы №58 г. Мурманска: «Много мероприятий проводилось и подготавливалось с помощью современных компьютерных технологий. Но никто не отменяет библиотеку, у нас там тоже оформлены тематические зоны. Дети много читали, смотрели видеоролики, сами делали проекты, создавали их своими руками».

Также школьники младшего возраста рисовали на уроке ИЗО картины о космосе, а старшеклассники слушали уроки о покорении других планет.

Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов Мурманска: «Это не просто подвиг одного человека. 12 апреля 1961 года подвиг всего советского народа. Если взглянуть на это событие с точки зрения истории, всего 16 лет прошло после окончания самой кровопролитной Великой Отечественной войны. А советский народ запускает пилотируемый аппарат в космос. Вот это заслуга. С праздником!».

Празднование таких важных событий, знакомство с жизнью великих учёных и покорителей межзвездного пространства помогают подрастающему поколению не только изучать историю, но и вдохновляет детей на новые свершения и открытия.