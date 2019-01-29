День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.19 19:30
Учащиеся Центра детского творчества хотят кататься на «Renault Logan», а не на «Ниве»!
В Ловозере учащиеся и педагоги Центра детского творчества собирают подписи для покупки нового «Renault Logan». Данный автомобиль им нужен для обучения, вместо старенькой «Нивы».
На конкурс учащиеся представили видео, которое опубликовали накануне в соцсетях. Авторами идеи стали педагоги, а дети их поддержали. На сегодняшний день идёт поиск спонсоров. Для приобретения автомобиля нам надо было собрать 880 подписей. По условиям проекта, им надо найти 80 тысяч рублей спонсорской помощи. Ещё некоторую сумму должны сдать сами жители села.
Почему старый автомобиль не сменили за прошедшие 33 года, неизвестно.
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