Учащиеся Детской театральной школы продолжают дарить праздничное настроение землякам

На этот раз они порадовали детей и внуков сотрудников театров областного центра, которые на протяжении всех каникул создавали атмосферу волшебства во время новогодних праздников.

Торжественную ёлку проводят уже во второй раз. Юные театралы заряжали позитивом с самого порога, внимание самых маленьких участников особенным образом привлекали яркие и запоминающиеся образы героев праздника. Отличное настроение было обеспечено не только гостям, но и ученикам театральной школы, ведь видеть реакцию и улыбки детей для них – самая большая награда за труды.

Валерия Бабушкина, ученица Детской театральной школы г. Мурманска: «Я всегда любила с детьми работать, мне очень это интересно. Видеть улыбки детей - для меня восторг».

Событие объединяет не только давно знакомых коллег, но и позволяет обрести новых друзей как старшим гостям, так и их детям. Развитие коммуникации между участниками, имеющими общие интересы, - хорошая возможность для обмена опытом и дальнейшего творческого взаимодействия.

Мария Лобова, актриса Мурманского областного драматического театра: «Общение с друзьями, новые знакомства, социализация, а ребёнку, главное, праздник».

Год начался с важной даты – 17 января театральные деятели отметили День артиста, который совпал с днём рождения известного режиссёра Константина Станиславского. Праздник встретили фестивалем «Морозко». И это далеко не единственное значимое для работников театра событие. Проекты прошлого года не перестают удивлять успешными показателями.

Елена Крынжина, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска6 «До этого был фестиваль «Время стиха».

На этот год представители творческой стихии имеют грандиозные планы, ведь Союзу театральных деятелей исполняется 150 лет.