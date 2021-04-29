Учащиеся МАГУ присоединились к «Диктанту Победы»

Исторический тест в регионе пишут уже в третий раз. В этом году для проведения патриотической акции зарегистрировано 148 площадок – среди них и Мурманский арктический госуниверситет.

Актовый зал МАГУ стремительно заполняется желающими проверить знания по истории Великой Отечественной войны. Среди участников акции как студенты, так и пенсионеры, военные, представители государственных структур и власти. Задача каждого из них - верно ответить на все вопросы теста, но бояться не стоит, ведь «Диктант Победы» – это не экзамен, а возможность ощутить свою сопричастность к значимому событию отечественной истории.

Роман Виноградов участвует в акции уже не в первый раз, признается, что большинство заданий решил без затруднений, сложность вызвали лишь вопросы, связанные с культурно-творческой деятельностью периода Великой Отечественной войны.

Роман Виноградов, участник акции: «Очень важно историческую память сохранять и передавать из поколения в поколение».

Свои результаты участники «Диктанта Победы» смогут узнать 24 июня. Информация о победителях, которые ответили на все вопросы правильно и быстрее остальных, будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.