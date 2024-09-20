Учащиеся медиашколы «Академия телевидения» превратились в растения и взглянули на себя через игру «Зеркало»

На дворе осень! В «Академии телевидения» стартовали занятия во всех группах. К ребятам - будущим журналистам на урок пришёл актёр театра Северного флота Алексей Башкиров, который провёл с ними занятие по сценическому мастерству.

На дворе осень! В «Академии телевидения» стартовали занятия во всех группах. К ребятам - будущим журналистам на урок пришёл актёр театра Северного флота Алексей Башкиров, который провёл с ними занятие по сценическому мастерству.

Живо, ярко и смело. В «Академии телевидения» любят гостей – профессионалов своего дела. В стенах медиашколы состоялось занятие по актёрскому мастерству, которое для ребят провёл харизматичный артист Драматического театра Северного флота.

Алексей Башкиров, артист Областного драматического театра Северного флота, педагог, режиссёр, руководитель театральной студии «Маска» Первомайского дома детского творчества: «Сегодня я у вас по приглашению, чтобы провести актёрский мастер-класс для юных журналистов. Я пришёл не один. Я привёл своих ребят из студии «Маска» Первомайского дома детского творчества, чтобы они вместе с вами сделали упражнение на внимание, на развитие воображения. Мне хочется, чтобы вы стали более раскрепощенными и получили какие-то основы актёрского мастерства. Это поможет вам в дальнейшем в вашей работе».

Зачем журналисту владеть своими эмоциями и своим телом? Именно ответ на этот вопрос ребята и постарались найти и разобраться с темой на занятии. Упражнение, которое всем пришлось по душе, называлось «Зеркало».

В начале участникам мастер-класса нужно было изобразить свою утреннюю рутину, а затем процесс покупки еды в супермаркете. Всё это надо было показать без слов, только действиями.

София Терехова, ученица медиашколы «Академия телевидения»: «Мне понравилось упражнение «Зеркало».

Но дальше ребят ждало ещё более захватывающее задание.

- Это упражнение на фантазию…

Не каждый день тебе нужно придумывать, какое ты растение, да, ещё и показывать процесс своего роста. Но ребята и здесь справились прекрасно.

А самое интересное осталось на десерт. Надо придумать себе профессию и рассказать о том, как проходят рабочие будни.

София Журавель, ученица медиашколы «Академия телевидения»: «Мне досталась профессия модели. Мне надо было рассказать, как проходит мой день».

- Получилось?

- Да, вроде, всё получилось.

- Как вы считаете, эффективны ли эти упражнения, которые были даны на сегодняшнем занятии?

- Я считаю, что да. Для журналистики нужно уметь общаться с людьми, умение разговаривать, не бояться выступать перед людьми.

Юные журналисты сразу погрузились в работу: учились брать интервью и говорить на камеру.

Ясмина Ибрагимова, ученица медиашколы «Академия телевидения»: «Мне очень понравился этот урок. Мы сегодня много всего делали, например, мы сегодня изображали растения, играли в «Зеркало» и ещё мы должны были рассказывать про определенную профессию».

- Ты считаешь, что этот урок был тебе полезен?

- Да, этот урок мне очень полезен, потому что я узнала много нового.

Все подробности об «Академии телевидения» можно найти в группе медиашколы в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/academ_tv).

А процесс обучения обещает интересные встречи, участие в различных проектах и сюжетах на телеканале «Арктик-ТВ».