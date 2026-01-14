Учащиеся Мурманской области отправили почти 500 подарков российским бойцам в зону СВО

Почти половину из них собрали ученики, родители и педагоги школы №20. В подарках есть не только продукты питания, но и тёплые вещи, необходимые в разгар зимы.

С особым трепетом учителя вложили в подарки детские рисунки и открытки.

Ирина Кочегура, представитель школы №20: «Мне кажется, что это напоминание о доме. Ощущение тепла, заботы. Тёплые воспоминания о домашнем уюте».

Позаботились о защитниках студенты и педагоги Мурманского индустриального колледжа.

Наталья Быкова, педагог-организатор Мурманского индустриального колледжа: «Внутри сладкие подарки, конфеты, печенье, пряники, сгущённое молоко. И много всего разного».

Главные пожелания бойцам от волонтёров - скорее вернуться им домой здоровыми и с победой.

Часть груза доставил на Донецкое направление конвой Народного фронта, ещё часть передали бойцам 80-й Арктической бригады и в госпитали.

«Мы, бойцы отряда «Барс 12», выражаем огромную благодарность за оказание гуманитарной помощи жителям города Мурманска, которые прислали нам подарки. Спасибо всем большое. Враг будет разбит, победа будет за нами», - пришёл ответ от наших бойцов из зоны СВО.