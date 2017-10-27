Учащиеся школ и лицеев увидели со сцены, что их ждёт скоро в армии

Концерт, показательные выступления морских пехотинцев и, конечно же, выставка военного оружия. Мурманским школьникам показали, что ждёт их в армии. Традиционный праздник День призывника сегодня состоялся в одной из воинских частей, расположенных в черте города.

Егор Гринченко, 10-классник кадетской школы города Мурманска, с интересом рассматривает стенд с вооружением спецподразделений. Держать в руках огнестрельное оружие парню уже приходилось. Он занимается стрельбой с 7 лет, поэтому за это время успел пострелять из десятка разных пистолетов. Умеет парень и ухаживать за оружием. А мечтает - поближе познакомиться со специальной снайперской винтовкой ВСС. После школы Егор планирует поступить в Дальневосточное высшее войсковое командное училище имени Рокоссовского и стать офицером морской пехоты.

- Я интересуюсь всеми историческими событиями, всеми героями России, Советского Союза и Российской Империи, и Руси, - рассказывает Егор Гринченко, ученик 10 класса кадетской школы г.Мурманска. - История мне нравится, особенно военные события. Вооружение новое мне нравится, его функциональность. Да и сама тема. Мне и форму нравится носить.

Для того чтобы показать, чему можно научится в армии, перед школьниками выступили морские пехотинцы. Они показали, как можно разоружить нападающего противника и продемонстрировали мастерство владения оружием. Дым, стрельба и отработанные приёмы рукопашного боя - в таком шоу, конечно же, поучаствовать хочется каждому мальчишке.

Не обошлось и без патриотического концерта, на котором будущим защитникам Родины показали самые славные страницы боевой истории России: от ледового побоища до взятия Рейхстага. Также перед мальчишками выступили и творческие коллективы Мурманска с песнями и танцами.

- Я служил в армии, в погранвойсках, прошло уже 40 лет, - сказал Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Где бы ни служили мурманчане, в каких бы войсках они ни были, в какие бы годы, всегда к ним в армии относятся по доброму, с уважением, так как мурманчане очень ответственные, честные и трудолюбивые люди.

Такие мероприятия, как День призывника, не только воспитывают патриотизм в подрастающем поколении, но и демонстрируют юношам, что армейская служба - не просто престижно и почётно, но ещё и интересно.