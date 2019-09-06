Учащиеся школы целенаправленно выбирают будущую профессию

Первый в этом учебном году день открытых дверей для учащихся профильных химико-биологических классов школ прошёл в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре.

Отметим, такая работа ведётся в центре уже не первый год, она помогает ребятам, желающим в будущем стать врачами, понять тонкости работы и определиться с будущей специализацией.

Для ребят профильных классов, которые в будущем хотят связать свою жизнь с медициной, экскурсия по городской больнице – реальная возможность прикоснуться к профессии врача, изнутри увидеть тонкости и сложности, с которыми придётся столкнуться им в будущем, решить, какая специализация интересна больше. В программе курса – лекции, экскурсии, несложные практические занятия. Но главное, непосредственное общение с представителями региональной медицины.

«Сегодня мы учебный год начинаем с учащимися школы № 5, - сообщил журналистам Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра. - С этим учебным заведением у нас долгие и крепкие отношения. Именно они участвовали в заключении первого договора четыре года назад. И все наши школы, с которыми заключён договор, а их у нас шесть, обязательно будут участвовать в занятиях, которые мы будем проводить. В сентябре у нас запланированы три занятия».

Этот набор в школе № 5 уже тридцатый. Раньше этот класс назвался медицинский, теперь химико-биологический. Обучение здесь отличается от профильных классов в других учебных заведениях тем, что помимо углубленного изучения химии и биологии, школьники изучают ещё и физику. И что важно, приёмы оказания первой помощи. Как отметила директор школы, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова, ежегодно около 90% выпускников таких классов идут учиться дальше в медицинские вузы.

«Это всё благодаря договору, который мы заключили с учреждением здравоохранения, - отмечает Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Он помогает ребятам понять и увидеть с разных сторон профессию медработника. Задача педагогов и медиков, а мы работаем в одной связке, сделать так, чтобы дети пришли туда с воодушевлением, но понимая все риски будущей профессии, чтобы они свою мечту осуществили».

Ещё несколько лет назад такой возможности не было. И будущим врачам приходилось самостоятельно, буквально наощупь, постигать то, что сегодня открыто для старшеклассников мурманских школ.

«Когда я учился в школе, то не представлял, какие специалисты и чем занимаются, - рассказывает Георгий Карпенко, врач анестезиолог-реаниматолог Мурманского областного клинического многопрофильного центра. - В дальнейшем, будучи уже студентом медфака, спрашивал, ходил по кафедрам. Хорошо, что сегодня есть такая возможность у школьников заранее познакомиться со специальностями и выбрать будущее».

Оказаться в святая-святых одного из лучших областных медучреждений, там, куда не пускают горожан, своими главами увидеть новое, высокоточное оборудование и самоотверженную работу врачей. Узнать тонкости профессии, которые зачастую скрыты от посторонних глаз, всё это и радостно, и одновременно волнительно для ребят.

«Я очень волнуюсь, потому что оказаться там, где люди каждый день спасают жизни, где каждый день происходит чудо, а это чудо творит человек, очень волнительно и тревожно, - признаётся Алина Ахтариева, ученица мурманской школы № 5. - Я счастлива, что больница предоставила нам такую возможность».

«С первого класса я мечтаю стать врачом, но каким, пока не определился, - говорит Арсений Кургузов, ученик мурманской школы № 5. - Есть планы стать хирургом или стоматологом. От этой встречи я ожидаю, что смогу увидеть я что-то новое, может, и определиться с будущей профессией».

Первая лекция была посвящена профессии врача анестезиолога-реаниматолога. В дальнейшем ребята познакомятся со всеми направлениями работы врачей многопрофильного центра.