Учащихся гимназии № 7 в Мурманске перевели на дистанционный режим

20% детей младших классов образовательного учреждения болеют ОРВИ и вынуждены оставаться дома. Одни их преподавателей гимназии оказался болен Covid-19.

Чтобы эпидемиологическая ситуация не ухудшилась, принято решение о переводе учеников на дистанционное обучение до 26 сентября, отметили специалисты Роспотребнадзор.

Что же касается общей статистики распространения коронавируса, то на момент подготовки выпуска новостей в области выявлено 76 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+57), Североморске (+3) и Мончегорске (+3). За сутки три жителя региона умерли от осложнений вызванных инфекцией.