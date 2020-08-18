Учащихся начальных классов накормят в школе бесплатно

Более 35 тысяч школьников с 1-го по 4-й класс получат бесплатное горячее питание. Будет это завтрак или обед - решают в каждой школе самостоятельно, но с учётом мнения родителей.

Дети, которые попадают в льготную категорию, смогут рассчитывать на двухразовое питание: и завтрак, и обед. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Наш регион одним из первых в стране взял на себя такое обязательство – подчеркнул глава региона.