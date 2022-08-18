Учащимся начальных классов можно сдать анализы в школьном медкабинете

Сентябрь всё ближе и вместе с ним придут детсадовские, а для кого-то уже и школьные хлопоты. Отрадно, что в этом году родителям придётся решать на одну проблему меньше. С первого по четвёртый класс детей ждёт медкомиссия, а анализы для неё теперь можно сдать в кабинете школьной медсестры.

Сентябрь всё ближе и вместе с ним придут детсадовские, а для кого-то уже и школьные хлопоты. Отрадно, что в этом году родителям придётся решать на одну проблему меньше. С первого по четвёртый класс детей ждёт медкомиссия, а анализы для неё теперь можно сдать в кабинете школьной медсестры.

Для многих родителей сентябрь связан с набором сложностей: подобрать форму, найти учебники и канцелярские товары… На всё это нужны время и деньги. А если ваш ребёнок идёт в детский сад или начальную школу, то к этим заботам добавляется ещё и медкомиссия. Однако, переживать не стоит, для дошколят в конце августа и в начале сентября будут организованы дополнительные дни приёма 20 и 27 августа, а также 3 и 13 сентября.

Екатерина Сулима, главный врач Мурманской городской детской поликлиники №1: «Если у вас ребёнок посещает детский сад и вам нужно медицинское заключение, вы записываетесь по телефону колл-центра, при обращении в регистратуру или через инфоматы. Также есть возможность записаться через Интернет. По результатам осмотров уже даётся направление на анализы, если это необходимо, направление на какие-то исследования».

Маме детсадовца нужно обратиться на сайт ближайшей детской поликлиники, чтобы узнать подробности прохождения комиссии. А вот для тех северян, которые ходят в начальную школу, медосмотр стал проще, ведь анализы будут брать в школе.

Екатерина Сулима, главный врач Мурманской городской детской поликлиники №1: «Для удобства родителей, для увеличения доступности медицинской помощи, для того чтобы предотвратить скопление пациентов в медицинских учреждениях, было принято решение провести данные исследования именно в образовательных организациях. Направление на анализы брать не нужно, заключение о проведённых анализах брать не нужно».

Если ребёнок уже прошёл врачей, родителям необходимо предоставить в школу или детсад все необходимые справки.