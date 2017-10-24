Учащимся поможет акция «Стоп грипп»

По подсчётам Министерства здравоохранения Мурманской области и Роспотребнадзора, чтобы избежать очередной эпидемии гриппа требуется привить 40% населения региона. На сегодняшний день показатели уже приблизились к намеченной отметке. Однако, большинство студентов до сих пор не обеспокоились этим вопросом, во многих Мурманских учебных заведениях процент привитых стабильно держится на нуле.

Чтобы объяснить студентам, традиционно отказывающимся делать прививки, важность вакцинации, в Заполярье пройдёт акция «Стоп грипп». Старт был дан в Мурманском строительном колледже имени Момота. Ребят собрали в актовом зале, чтобы рассказать им об опасности, которую многие сильно недооценивают.

- Сейчас мы должны максимально усилить работу, чтобы до начала эпидемического периода вакцинировать как можно больше жителей региона, - говорит Евгений Тарбаев, главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. - Повторяюсь: такой план очень серьёзный - привить 40% населения. Но мы его должны выполнить.

Планка в 40% задана Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором. По мнению медиков, именно этот уровень поможет избежать эпидемии. «Сейчас мы делаем прививочки от граппа вакциной «СовиГрипп», которая не содержит консервантов, - поясняет Лариса Чибаненко, заведующая дошкольным и школьным отделением Детской поликлиники № 5, - поэтому она хорошо переносится детьми». Начиная с сентября мы стараемся выбрать такой период, когда детям можно сделать прививки, учитывая то, что они только приехали после отпуска, ещё не болеют».

В Мурманском строительном колледже прививки сделали около ста студентов. Акция «Стоп грипп» продолжится и других учебных заведениях года. Особое внимание уделят Мурманскому государственному арктическому университету. Там практически все студенты, за редким исключением, прививку от гриппа ещё не сделали.