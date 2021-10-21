День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.21 19:30
Участие во Всероссийской переписи населения принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Глава региона заполнил электронные переписные анкеты на портале «Госуслуги» непосредственно на рабочем месте. По его словам, северяне чрезвычайно активно пользуются возможностью пройти перепись онлайн.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уже 60 тысяч жителей Мурманской области прошли перепись через «Госуслуги». Мы находимся на седьмом месте в стране по активности использования этого цифрового сервиса. Я сам принял в этом участие. Перепись населения – принципиально важная задача для того, чтобы на уровне страны и региона принимались взвешенные и обоснованные решения. Я прошу всех тех, кто ещё не прошёл перепись, сделать это в самое ближайшее время. Рассчитываю на вашу поддержку!».
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