Участие во Всероссийской переписи населения приняли более 300 тысяч жителей Мурманской области

Практически половина из них воспользовалась возможностью заполнить анкету онлайн – на портале госуслуг. По интернет-переписи наш регион выбивается в лидеры.

Раз в десять лет в России организуют перепись населения - последняя была в 2010 году. Следующая за ней должна была состояться в 2020, но пандемия внесла свои коррективы, масштабное событие пришлось перенести на октябрь этого года. Переписная кампания стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября.

В этом году у россиян также появилась возможность ответить на вопросы самостоятельно и сделать это можно на портале «Госуслуги» до 8 ноября. В Заполярье на переписи задействованы более 1500 сотрудников, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напоминаем, что каждый гражданин может выбрать для себя наиболее удобный способ участия в важном для страны мероприятии: заполнить анкету на портале, дождаться переписчика дома или же самостоятельно посетить переписной участок или МФЦ.