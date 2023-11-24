Участниц конкурса красоты «Сияние Арктики» объединяют творческие мастер-классы

Телекомпания «Арктик-ТВ» уже рассказывала о том, как участницы конкурса красоты «Сияние Арктики» учатся раскрывать свою женственность, а заодно и подружиться.

В прошлый раз девушки делали ароматические свечи. А сегодня учились создавать композицию с часами из эпоксидной смолы.

Анастасия Суворова, организатор конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Мы посчитали очень интересным такой формат их сближения, чтобы девочки наполнялись творчески, чтобы делали своими руками, потому что женщины всегда из этого состоит. Можно по ним понять, как им это всё нравится, как их это вдохновляет, воодушевляет. И я сегодня в их числе, мне очень интересно».

Кто-то изобразил морской пляж с набегающими на берег волнами, а кто-то запечатлел на своих часах нежные мраморные узоры.

Анастасия Суворова, организатор конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Мы выбрали мастер-класс по созданию часов. Это очень нужная, полезная и стильная вещь. Я, например, очень давно мечтала попробовать сделать море. Мне очень хочется своё личное море дома».

Алёна Осипова, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Это очень необычно. На самом деле, каждая девушка, каждая женщина должна пройти через это, мне кажется, в своей жизни. Потому что это очень воодушевляет, очень много красоты, очень много женственности. У нас очень классная дружная команда собралась, мы все подружились».

За время проведения мастер-класс все участницы конкурса красоты «Сияние Арктики» успели подружиться. Помимо этого, они уже начали готовятся к выступлениям в финале, но номера пока держат в секрете.