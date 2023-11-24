Северянам предлагают отдать голос за Кольское Заполярье на выставке «Россия»В ЗАТО город Североморск открылся пункт приёма вторичных материальных ресурсов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.11.23 19:30

Участниц конкурса красоты «Сияние Арктики» объединяют творческие мастер-классы

Телекомпания «Арктик-ТВ» уже рассказывала о том, как участницы конкурса красоты «Сияние Арктики» учатся раскрывать свою женственность, а заодно и подружиться.

В прошлый раз девушки делали ароматические свечи. А сегодня учились создавать композицию с часами из эпоксидной смолы.

Анастасия Суворова, организатор конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Мы посчитали очень интересным такой формат их сближения, чтобы девочки наполнялись творчески, чтобы делали своими руками, потому что женщины всегда из этого состоит. Можно по ним понять, как им это всё нравится, как их это вдохновляет, воодушевляет. И я сегодня в их числе, мне очень интересно».

Кто-то изобразил морской пляж с набегающими на берег волнами, а кто-то запечатлел на своих часах нежные мраморные узоры.

Анастасия Суворова, организатор конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Мы выбрали мастер-класс по созданию часов. Это очень нужная, полезная и стильная вещь. Я, например, очень давно мечтала попробовать сделать море. Мне очень хочется своё личное море дома».

Алёна Осипова, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Это очень необычно. На самом деле, каждая девушка, каждая женщина должна пройти через это, мне кажется, в своей жизни. Потому что это очень воодушевляет, очень много красоты, очень много женственности. У нас очень классная дружная команда собралась, мы все подружились».

За время проведения мастер-класс все участницы конкурса красоты «Сияние Арктики» успели подружиться. Помимо этого, они уже начали готовятся к выступлениям в финале, но номера пока держат в секрете.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Комментарий к новости:Юные герои из Мурманской области, удостоенные наград от Совета Федерации «За проявленное мужество», встретились с губернатором региона
Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Сергей
19.11.23 12:06
А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку.
Комментарий к новости:В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире02:30«Медленное ТВ-Камин».05:20«Скажи только слово». Художественный фильм, серия 1-4 (12+)07:00«Анна и Командор». Художественный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в октябрьские лидеры по росту цен вышли яйца куриные, спички и услуги воздушного транспорта-PRO Валюту (16+)Евро и доллар укрепились на 69 копеек каждый-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)В Кандалакше директора УК «Импульс» за неисполнение предписаний пришлось наказать рублём-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика