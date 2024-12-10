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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.24 19:30

Участницам конкурса красоты «Сияние Арктики» некогда скучать

В рамках конкурса красоты «Сияние Арктики» постоянно проходят интересные познавательные занятия для участниц проекта. На днях состоялся очередной яркий мастер-класс.

У девушек была встреча со стилистом, во время которой участницы конкурса учились создавать свой образ и производить желаемое впечатление.

«Сияние Арктики» - это конкурс красоты и таланта, для женщин и девушек Мурманской области в возрасте от 18 до 65 лет. В течении трёх месяцев 15 участниц должны посещать различные мастер-классы, тренинги и творческие встречи, которые помогают им подготовиться к финалу, который состоится уже в феврале 2025 года.

Мария Рольская, организатор конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Почти каждый день они встречаются. Исключение - пара дней в неделю. Они участвуют в различных мастер-классах абсолютного разного формата. Фотосессии, впереди корпоратив. Еженедельно у нас проходят занятия по хореографии, по постановке танца. Их учат красиво ходить».

Антонина Кутняк, участница третьего сезона конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Хочется получить от проекта незабываемые эмоции, хочется увидеть внутри сам проект: как всё происходит, как здесь всё сделано. Получить, наверное, уверенности, которую даёт проект. Ну, и что-то получить новое для себя».

В этот раз девушек учили грамотно рассказывать о себе при помощи одежды, гибко ориентироваться в любой ситуации и создавать то впечатление, которое хочется.  

- Красный – это для более смелых. Для тех, кто хочет показать какую-то свою царскую натуру. Есть у нас девушки очень яркие, эпатажные… с блёстками».

Елизавета Анисимова, имиджмейкер, журналист: «Я провожу мастер-класс и помогаю девушкам научиться управлять впечатлением, отражать их».

Многие из конкурсанток впервые участвуют в таком проекте. И, конечно, хотят по максимуму использовать свои новые возможности и перспективы.

Алёна Шевчук, участница третьего сезона конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Это самореализация, это развитие. Это открытие себя с новой стороны. Советую всем, у кого есть возможность и желание, поучаствовать в таких конкурсах. Мы сделали коллажи по определённым заданиям нашей ведущей. И сейчас мы разбираем коллажи каждой из девочек. Интересно этьо всё, познавательно».

Расписание девушек насыщенное. Такая вот она – подготовка к финалу. Он, к слову, пройдёт 8 февраля, тогда и будет выбрано несколько фавориток конкурса.

 

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