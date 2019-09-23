Участнице команды КВН «Сборная Снежногосрка» требуется помощь

В полуфинале в качестве приглашенных гостей должна была выступить и обладатель «КиВиНа в золотом» «Сборная Снежногосрка». Но по этого не случилась. У одной из участниц сборной диагностировали онкологическое заболевание.

Последний раз Евгения Жарикова, мама двоих детей и участница «Сборной Снежнгорска», выступала на сцене в Светлогорске. Победа была неожиданной и приятной, тогда о недуге никто и не подозревал, плохие новости придут чуть позже, когда команда вернется домой с главным трофеем фестиваля голосящим КиВиНом.

Алексей Шамов, руководитель Мурманской официальной лиги КВН: «Мы хотели бы обратиться к сообществу КВНовскому, которое смотрит и любит КВН, знает «Сборную Снежногорска», которая представляет Мурманск в высшей лиге КВН и является обладателем «Большого КиВиНа в золотом» светлогорского фестиваля, оказать посильную моральную, может быть материальную помощь этой семье».

По словам представителей регионального клуба веселых и находчивых, девушка сейчас находится в больнице в Израиле. Врачи поставили ей 4 стадию рака. Необходимо оперативное и дорогостоящее лечение. Справиться своими силами семья Жариковых не может.

Алексей Шамов, руководитель Мурманской официальной лиги КВН: «На самом деле ребята проделали большой путь. Особенно обидно, что сейчас эта беда коснулась эту семью и коллектив. Мы надеемся, что многие люди не останутся в стороне и помогут этой семье».

Скоро наших снежногорцев ждут новые игры на большой сцене КВН. Будет ли в них участвовать капитан команды и супруг Евгении - Сергей Жариков, пока большой вопрос. Помочь девушке можно переводом денежных средств на расчётный счёт или по номеру телефона, который вы видите на экране:

Реквизиты: 5469 4100 1255 6076

Телефон +7-921-664-47-84

Сергей Владимирович Ж.