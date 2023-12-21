Участницы конкурса красоты и таланта «Сияние Арктики» собрались на предновогодний корпоратив, но перед этим поздравляют всех с Новым годом

Участницы конкурса красоты и таланта «Сияние Арктики» уже побывали на новогодней фотоссесии, обучались танцам и репетировали номера, забывая про отдых. В этот раз они собрались на предновогодний корпоратив красавиц.

В роскошных платьях на лимузинах девушки отправились отдыхать, но перед этим не забыли поздравить северян с наступающим праздником.

Мария Рольская, участница конкурса «Сияние Арктики»: «Всё просто. Элементарного счастья, улыбок, невероятных ощущений! Тому, кто не нашёл себя, найти, а кто нашёл и что-то нажил – укрепить, чтобы это приумножилось в десятки раз!».

Евгения Медведева, участница конкурса «Сияние Арктики»: «Я думаю, в Новом году, главное, себя реализовать, кто этого ещё не сделал. И, конечно, счастья в каждый дом!».

Екатерина Стрелецкая, участница конкурса «Сияние Арктики»: «Самое главное здоровья, счастья, любви, достатка! Чтобы дом всегда был полон уюта, добра, любви и тепла».

Тёплые слова с поздравлениями сказали и организаторы конкурса «Сияние Арктики».

Галина Скибяк, руководитель проекта «Сияние Арктики»: «В Новом году я всем северянам желаю исполнения всех желаний. Желаю, чтобы все ваши близкие были с вами рядом, чтобы ваша семья была здорова, счастлива. И, конечно, любви для каждого и всем!».

Екатерина Нагорная, организатор конкурса «Сияние Арктики»: «Северянам - тепла, конечно, в душе и в доме. Уюта, красоты, невероятного веселья в Новый год!».

Анастасия Суворова, организатор конкурса «Сияние Арктики»: «Однозначно - красоты, здоровья, внутренней и внешнего. Чтобы семья была рядом, чтобы всё у всех было хорошо. Чтобы были счастливы, а праздники у всех удались!».

В 2024 году девушкам предстоит пройти ещё ряд этапов конкурса, а финал состоится 10 февраля.