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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.23 19:30

Участницы конкурса красоты «Сияние Арктики» посвятили своё время художественному развитию

Чтобы превратить белый мольберт в произведение искусства помимо навыков, таланта, или хотя бы желания, нужна ещё и смелось. Возможно, поэтому девушки - участницы конкурса красоты немного нерешительно делают первые карандашные наброски. А помочь преодолеть себя, в том числе, задача таких мастер-классов.

Анастасия Безрукова, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Я думаю, что это на саморазвитие будет работать, в первую очередь. А во-вторых, насколько я знаю, рисование влияет на развитие головного мозга, потому что когда ты занимаешься каким-то определенным делом на протяжении долгого времени, то после того, как ты отвлекаешься, начинаешь заниматься другим делом, начинаешь по-другому думать, по-другому начинаешь развиваться».

Участницы конкурса красоты «Сияние Арктики» работают в совершенно разных сферах. Алла Маслова, например, любит ухаживать не только за своими волосами, но и за прическами других людей. С этим девушка и связала свою профессию.

Алла Маслова, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Парикмахер – это не просто люди, это творцы, которые несут в массы действительно искусство, поэтому я двадцать лет уже занимаюсь парикмахерским делом и от этого кайфую и с каждым годом всё больше и глубже погружаюсь в эту очень удивительную профессию».

Помимо мастер-класса по художественному мастерству девушки попробовали себя и в гончарном деле.

Екатерина Дерябина, мастер гончарной мастерской «Колокол»: «Каждый у нас на мастер-классах может найти что-то для себя новое, интересное. Это может быть и физическая, и эмоциональная разгрузка. Может быть, для кого-то это станет новым хобби, но в целом - это про поиск себя».

Каждую неделю девушки проходят новые мастер-классы, во время которых приобретают новые знания и навыки.

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