Участницы регионального конкурса красоты «Мисс и Миссис Великая Русь» активно готовятся к финальному выступлению

Оно пройдёт уже в эту пятницу, 24 февраля. Участницы занимаются спортом, практикуют дефиле и разучивают танцы.

Конкурс красоты «Мисс и Миссис Великая Русь» в Мурманске проходит уже в 8-й раз. Но такого интереса к испытанию со стороны участниц организаторы ещё не видели. Более 70 человек подали заявки, из которых было отобрано только 25. Среди конкурсанток – представительницы различных профессий: врачи, учителя, военные, сотрудники полиции, предприниматели.

Ксения Чурсина, основатель и директор всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь»: «В каждой женщине в независимости от возраста живёт желание или было когда-то желание быть принцессой, в первую очередь. А принцесса – это корона, как символ. И быть, наверное, актрисой, певицей, что вот есть какая-то сцена, когда бы тебя признали».

По словам автора проекта, главное в конкурсе – это трансформация девушек, опыт, который останется с ними на всю жизнь. В течение трёх месяцев участницы учатся новому, совершенствуются и готовятся к финалу.

Ксения Чурсина, основатель и директор всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь»: «Девушки проходят занятия по хореографии, дефиле. Есть занятия с психологами. На постоянной основе. Есть занятия со стилистом на постоянной основе. Занятия в спортивном клубе для того, чтобы привести себя в форму. Есть занятия танцами. Есть занятия по растяжке, йоге. Программа очень обширная».

Мы застали девушек на занятии по психологии, которое проводит психолог проекта – в прошлом – сама участница конкурса.

Анастасия Семибратова, психолог проекта «Мисс и Миссис Великая Русь»: «Мы прорабатывали все эмоции, которые у них возникали. Различные темы, которые поднимались во время конкурса. Например, страх сцены, конкуренция, ощущение своей самооценки, самоценности. И я надеюсь, что девочкам это поможет достойно выступить в финале».

Девушки все разные – и по возрасту, и по стилю жизни. В проект пришли с разными целями. Например, Наталья – многодетная мама, который был нужен свежий глоток эмоций.

Наталья Кануткина, участница конкурса: «Я вообще не секунды не жалею, что я на этом проекте. Потому что я, как мама четырёх детей, могу спокойно и чётко сказать, что я здесь просто отдыхаю. Отдыхаю, получаю какой-то кайф. Мы здесь просто в каком-то активном движе. В общем, я очень довольна. Понятно, что ответственность определенная переложилась на мою семью, на супруга. Но тем не менее, они понимают, они поддерживают. Они видят результат».

Например, Анастасия принимала участие в СВО в роли военного психолога, теперь тоже участница проекта.

Анастасия Попова, участница конкурса: «Насмотрелась там очень многого. Пережила очень многое, у меня было тяжелое ранение. Сюда я пришла, чтобы от этого отвлечься. Чтобы немножко начинать это забывать. Здесь столько красоты, столько внимания, теплоты. Несмотря на то, что это всё-таки женский коллектив, но как-то не было такого соперничества, здесь было какое-то семейное тепло».

Финал конкурса состоится 24 февраля в Кольском Доме культуры в 19 часов. Победители представят наш город на всероссийском этапе в Санкт-Петербурге.