Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с наступающим Днём защитника ОтечестваОколо 120 мероприятий патриотической направленности, посвящённых Дню защитника Отечества, пройдут в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.23 19:30

Участницы регионального конкурса красоты «Мисс и Миссис Великая Русь» активно готовятся к финальному выступлению

Оно пройдёт уже в эту пятницу, 24 февраля. Участницы занимаются спортом, практикуют дефиле и разучивают танцы.

Конкурс красоты «Мисс и Миссис Великая Русь» в Мурманске проходит уже в 8-й раз. Но такого интереса к испытанию со стороны участниц организаторы ещё не видели. Более 70 человек подали заявки, из которых было отобрано только 25. Среди конкурсанток – представительницы различных профессий: врачи, учителя, военные, сотрудники полиции, предприниматели.

Ксения Чурсина, основатель и директор всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь»: «В каждой женщине в независимости от возраста живёт желание или было когда-то желание быть принцессой, в первую очередь. А принцесса – это корона, как символ. И быть, наверное, актрисой, певицей, что вот есть какая-то сцена, когда бы тебя признали».

По словам автора проекта, главное в конкурсе – это трансформация девушек, опыт, который останется с ними на всю жизнь. В течение трёх месяцев участницы учатся новому, совершенствуются и готовятся к финалу. 

Ксения Чурсина, основатель и директор всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь»: «Девушки проходят занятия по хореографии, дефиле. Есть занятия с психологами. На постоянной основе. Есть занятия со стилистом на постоянной основе. Занятия в спортивном клубе для того, чтобы привести себя в форму. Есть занятия танцами. Есть занятия по растяжке, йоге. Программа очень обширная».

Мы застали девушек на занятии по психологии, которое проводит психолог проекта – в прошлом – сама участница конкурса.

Анастасия Семибратова, психолог проекта «Мисс и Миссис Великая Русь»: «Мы прорабатывали все эмоции, которые у них возникали. Различные темы, которые поднимались во время конкурса. Например, страх сцены, конкуренция, ощущение своей самооценки, самоценности. И я надеюсь, что девочкам это поможет достойно выступить в финале».

Девушки все разные – и по возрасту, и по стилю жизни. В проект пришли с разными целями. Например, Наталья – многодетная мама, который был нужен свежий глоток эмоций.  

Наталья Кануткина, участница конкурса: «Я вообще не секунды не жалею, что я на этом проекте. Потому что я, как мама четырёх детей, могу спокойно и чётко сказать, что я здесь просто отдыхаю. Отдыхаю, получаю какой-то кайф. Мы здесь просто в каком-то активном движе. В общем, я очень довольна. Понятно, что ответственность определенная переложилась на мою семью, на супруга. Но тем не менее, они понимают, они поддерживают. Они видят результат».

Например, Анастасия принимала участие в СВО в роли военного психолога, теперь тоже участница проекта.

Анастасия Попова, участница конкурса: «Насмотрелась там очень многого. Пережила очень многое, у меня было тяжелое ранение. Сюда я пришла, чтобы от этого отвлечься. Чтобы немножко начинать это забывать. Здесь столько красоты, столько внимания, теплоты. Несмотря на то, что это всё-таки женский коллектив, но как-то не было такого соперничества, здесь было какое-то семейное тепло».

Финал конкурса состоится 24 февраля в Кольском Доме культуры в 19 часов. Победители представят наш город на всероссийском этапе в Санкт-Петербурге.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)По итогам 2022 года зарплата в регионах СЗФО выросла на 8%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире22:00«Хорошие руки». Художественный сериал, 2 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жители посёлка Мурмаши с марта начнут получать отдельные счета за электроэнергию-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 82 копейки, евро укрепляется почти 63 копейки-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет облдумы одобрил региональный законопроект, который приводит законодательство Мурманской области о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, в соответствие с федеральным
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика