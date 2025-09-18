Участник СВО Роман Олешкин завершил первый этап стажировки по президентской программе «Время героев»

В будущем мужчина будет продолжать работать на благо страны, а благодаря полученным знаниям и опыту сможет это делать на должности управленца.

Президентская программа «Время героев» направлена на реабилитацию, обучение и трудоустройство ветеранов боевых действий. С её помощью участники СВО готовятся к работе в госструктурах и организациях, обучаются управленческим навыкам и развеивают личные качества. Стать частью кадрового будущего страны захотел и Роман Олешкин. Стажировку под наставничеством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса он проходил в течение 2 месяцев.

Роман Олешкин, участник проекта «Время героев»: «Всегда с Андреем Владимировичем … Всегда смотрю на его стиль работы и управления».

Самое важное, это бесценный опыт, который могут получить люди, которые уже показали свою преданность Отчизне. Он поможет не просто хорошо исполнять свои должностные обязанности, а с первого дня работы понимать, как всё устроено и как решить тот или иной вопрос.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За их плечами героический опыт».

Мурманская область реализует программу совместно с Высшей школой государственного управления Президентской академии РАНХиГС. По итогам программы участникам вручат государственные дипломы госслужбы.

К слову, в некоторых регионах страны первые выпускники программы «Время героев» уже заняли полноценные посты в органах власти и на крупнейших предприятиях региона.