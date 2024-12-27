Участникам арктической экспедиции МЧС, пришлось пройти три испытания, чтобы дальше в путь
По замыслу первой вводной, из-за неблагоприятных погодных условий в рыбачьем посёлке без электричества остались 30 человек, при этом проезд на личном транспорте заблокировали снежные заносы и сугробы.
Вторая вводная предполагала спасение пострадавших из расщелины водосброса Верхнетуломского водохранилища. Из-за плохой погоды, водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала с моста.
По легенде третьей отработки, рыбак-любитель провалился под лёд озера в труднодоступной местности.
Участникам экспедиции предстояло немедля ни секунды, в сжатые сроки оценить ситуации и по каждой вводной организовать спасательную операцию.
Напомним, арктической экспедиции МЧС России предстоит преодолеть более 14 тысяч километров по 10 северным регионам. Весь маршрут пройдет под покровом полярной ночи.