Участникам специальной военной операции и членам их семей – максимальную поддержку

В филиале фонда «Защитники Отечества» провели совещание по реализации программ, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В неё приняла участие сенатор Совета Федерации от Мурманской области Елена Дягилева.

Основной задачей военно-социального центра является соблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих и их семей. Вернувшихся с места боевых действий участников специальной военной операции фонд обеспечивает всеми необходимыми средствами реабилитации и создаёт комфортные условия для адаптации.

Жанна Макарова, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники отечества» по Мурманской области: «У нас на сегодняшний день уже 30 бойцов, с которыми проведена работа по улучшению комфортности их мест проживания. В их квартирах появилось оборудование умного дома в том пространстве, в котором они пребывают».

С января этого года участникам боевых действий и членам их семей предоставляют возможность для открытия собственного дела в рамках социального контракта.

Совет Российской Федерации занимает активную позицию в вопросе помощи бойцам. За осеннюю сессию было одобрено немало поправок и законов в этом направлении, отметила Елена Дягилева, сенатор Совета Федерации от Мурманской области.

На совещании также обсудили итоги реализации мероприятий по комплексному сопровождению участников СВО и разобрали тематику обращений.

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
