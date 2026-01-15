Участникам специальной военной операции и членам их семей – максимальную поддержку

В филиале фонда «Защитники Отечества» провели совещание по реализации программ, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В неё приняла участие сенатор Совета Федерации от Мурманской области Елена Дягилева.

Основной задачей военно-социального центра является соблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих и их семей. Вернувшихся с места боевых действий участников специальной военной операции фонд обеспечивает всеми необходимыми средствами реабилитации и создаёт комфортные условия для адаптации.

Жанна Макарова, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники отечества» по Мурманской области: «У нас на сегодняшний день уже 30 бойцов, с которыми проведена работа по улучшению комфортности их мест проживания. В их квартирах появилось оборудование умного дома в том пространстве, в котором они пребывают».

С января этого года участникам боевых действий и членам их семей предоставляют возможность для открытия собственного дела в рамках социального контракта.

Совет Российской Федерации занимает активную позицию в вопросе помощи бойцам. За осеннюю сессию было одобрено немало поправок и законов в этом направлении, отметила Елена Дягилева, сенатор Совета Федерации от Мурманской области.

На совещании также обсудили итоги реализации мероприятий по комплексному сопровождению участников СВО и разобрали тематику обращений.