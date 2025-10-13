Участникам СВО и членам их семей подарили хоккейный матч

В преддверии праздника Дня отца в Ледовом дворце для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей провели хоккейный матч Национальной молодёжной хоккейной лиги. На домашнем льду наши спортсмены из команды «Арктика» встретились с «Полётом» из Рыбинска.

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению ХК «Арктика», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Сегодняшняя акция посвящена, в том числе и объединению семей, проведению досуга».

Участников события также поприветствовала сенатор Лариса Круглова.

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации России от Мурманской области, депутат Мурманской областной Думы: «Это хороший праздник для семей... Хочется всех поздравить».

Участник специальной военной операции Максим Юдин пришёл на матч вместе с семьей. Он координатор филиала Фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области и сейчас помогает бойцам в социальной адаптации.

Максим Юдин, участник СВО: «Старший сын занимается, поэтому данные мероприятия посещаем с периодичностью».

Другие гости праздника также поблагодарили организаторов за возможность активно провести выходной и зарядиться положительными эмоциями.

Сергей, участник СВО: «Хотя бы короткий момент времени провести со своей семьёй».

Ветераны боевых действий и их родные стали свидетелями зрелищной спортивной игры, а также приняли участие в других развлекательных активностях, которые были подготовлены в рамках хоккейных баталий.