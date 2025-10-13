Новый рекорд: 464 тысячи туристов посетили Мурманскую область за 8 месяцев 2025 годаМурманская команда «Заполярье» вышла в финал Международной лиги КВН
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.10.25 19:30

Участникам СВО и членам их семей подарили хоккейный матч

В преддверии праздника Дня отца в Ледовом дворце для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей провели хоккейный матч Национальной молодёжной хоккейной лиги. На домашнем льду наши спортсмены из команды «Арктика» встретились с «Полётом» из Рыбинска.

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению ХК «Арктика», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Сегодняшняя акция посвящена, в том числе и объединению семей, проведению досуга».

Участников события также поприветствовала сенатор Лариса Круглова.

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации России от Мурманской области, депутат Мурманской областной Думы: «Это хороший праздник для семей... Хочется всех поздравить».

Участник специальной военной операции Максим Юдин пришёл на матч вместе с семьей. Он координатор филиала Фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области и сейчас помогает бойцам в социальной адаптации.

Максим Юдин, участник СВО: «Старший сын занимается, поэтому данные мероприятия посещаем с периодичностью».

Другие гости праздника также поблагодарили организаторов за возможность активно провести выходной и зарядиться положительными эмоциями.

Сергей, участник СВО: «Хотя бы короткий момент времени провести со своей семьёй».

Ветераны боевых действий и их родные стали свидетелями зрелищной спортивной игры, а также приняли участие в других развлекательных активностях, которые были подготовлены в рамках хоккейных баталий.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Подработка есть у каждого четвертого имеющего постоянную работу россиянина-PRO Валюту (16+)Курс доллара упал почти на 34 копейки, евро теряет 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане-жители дома №54 по улице Подгорной сообщили, что уже несколько лет у них не работает лифт-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Сенаторы собираются разрешить производство консерв из печени трески на судах прибрежного рыболовства
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»