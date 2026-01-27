Участниками второго дня работы Театрального форума стали более ста представителей различных культурных учреждений

Участники мероприятия отмечают интересную форму подачи информации, спикеров и возможность постоянного диалога с коллегами из разных регионов. Сплоченность и общее посвящение позволяют эффективно двигаться в разработке концепции развития отечественного театра.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на открытии форума прозвучали актуальные вопросы, ответы на которые гостям предстоит получить в течение оставшихся двух дней конференции.

Элина Прохоренкова, заместитель директора ДТШ г. Мурманска: «Мы постоянно что-то новое узнаем».

Для некоторых театральных деятелей приглашение на форум стало приятным поводом вернуться в родной город и вспомнить, как начинался их творческий путь на Севере.

Ольга Егорова, руководитель образцового детского коллектива детской театральной студии «Азарт» г. Санкт-Петербург: «Я родилась и выросла в Мурманске».

В этом году предстоит проведение ещё нескольких форумов в других городах. На финальном - всероссийском соберутся самые активные участники всех этапов. Их главной целью будет обобщение всех предложений в единую концепцию развития.