Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота провела учение в Баренцевом море южнее архипелага Земля Франца-Иосифа по пресечению несанкционированного прохода кораблей и судов иностранных государств по акваториям, на которые распространяется суверенитет Российской Федерации.

Участники арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота смоделировали ситуацию, в которой иностранное судно направляется к российской границе, на запросы не отвечает, на требования военных не реагирует.

Роль судна нарушителя, на которое после предупредительных выстрелов и требования остановиться выдвигается досмотровая группа, играет спасательный буксир «Алтай».

Бойцы поднимаются на борт условного судна нарушителя и, прежде всего, проверяют документы у тех, кто в это время дежурит на капитанском мостике. После чего, уже в столовой собирают весь остальной экипаж.

Но проверка этим не ограничивается, во время осмотра кают группа обнаруживает спрятавшихся моряков и несколько единиц стрелкового оружия. Такие находки не сулят команде ничего хорошего.

Напомним, 12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа.