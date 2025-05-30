Участники автопробега «Дорогами Победы. Города-герои», стартовавшего из Мурманска, прибыли в город-герой – Ленинград

У монумента «Героическим защитникам» на площади Победы города на Неве участники провели торжественную церемонию, доставив лампаду, зажжённую от Вечного огня у мурманского «Алёши».

Затем состоялось возложение цветов к памятнику. Перед стелой так же развернули копию Знамени Победы в 200 квадратных метров.

Акция будет проходить во всех городах-героях. Следующим на маршруте автопробега станет Смоленск.