Участники автопробега «Дорогами Победы» прибыли в город-герой Мурманск

Они возложили цветы у монументов защитникам Заполярья и почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Автоколонна проделала маршрут от Санкт-Петербурга, связав два непокоренных города-героя.

Автопробег «Дорогами Победы» стартовал уже в четвертый раз. В этом году акция посвящена нескольким крупным историческим датам, но прежде всего - 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

При продвижении по маршруту участники акции делали остановки, чтобы почтить память защитников Родины. В Мурманске делегация посетила несколько мемориалов, один из них - воинам Полярной дивизии.

Олег Милюта, председатель редакционной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: «Я считаю, что здорово, что такие мероприятия есть. Действительно, благодаря таким автопробегам мы показываем нашим ребятам, в основном это подрастающее поколение, что память должна жить».

Вместе с участниками автопробега пришли почтить память героев Заполярья студенты Мурманского индустриального колледжа.

Всеволод Беликов, председатель комитета по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: «На нашей встрече много молодых ребят, они улыбаются. Мы встречались в Кандалакше и Мончегорске, там тоже было много и школьников, и учащихся техучилищ. И мы видели по взгляду наших детей, подростков, что наши слова до них донесены, цель нашей поездки им понятна, они её разделяют. Мы можем спокойно смотреть в будущее нашей страны».

Маршрут автопробега Санкт-Петербург – Мурманск связал два непокоренных города-героя. Участники возлагали цветы и знакомились с историей создания памятников. О мурманском монументе, который был одобрен последним солдатом Полярной дивизии Виктором Маркеловым, делегатам рассказал Михаил Белошеев.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Самое главное, конечно, это труд Александра Геннадьевича Арсентьева, который создавал памятник. Здесь всё выверено с точки зрения истории: каждый ремешок, шнурки, обмотки. И вот, когда памятник был готов, Александр Геннадьевич на свой страх и риск, как говорится, вложил в карман телогрейки вот это треугольное письмо. И мне кажется, что он замечательно сделал ту связь, которую он подчеркнул, связь мурманчан с родным домом».

На память об автопробеге «Дорогами Памяти» участникам вручили картину с изображением памятника воинам Полярной дивизии. Гости в свою очередь передали флаг с юбилейной символикой петербургского парламента. Его планируют поднять на Северном полюсе, рейс к которому выполнит экипаж атомного ледокола «50 лет Победы».