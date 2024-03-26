День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.24 19:30
Участники делегации региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи доставили игрушки , которые собрали жители Мурманской области, в Бенин
Игрушки уже привезли в африканскую страну, где они по словам участников проекта приносят радость детям.
Напомним, 15 марта в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи штаб общественной поддержки организовал сбор игрушек для детей западной африканской страны Бенин.
Жителям Мурманской области предложили принести игры для ребят разного возраста. Их передали представительнице Бенина – Вондер Анвуке.
Региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи— это путешествие по городам России для иностранных участников. Программа позволила гостям познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием народов и их традициями, уникальной природой и экономическим потенциалом России.
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омега
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олег
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