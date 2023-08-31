Участники экспедиции «Чистая Арктика – Восток-77», которая стартовала из Мурманска 15 августа, поделились первыми результатами работы
«Стартовало межакадемическое исследование статистики нападений диких животных на людей», - отчитались участники экспедиции, пока, не раскрывая подробностей. А вот про кольских саамов они рассказали немало, особенно про отношение этого коренного народа к родному языку.
Старшее поколение считает необходимым обучать ему молодёжь, в отличие от своих соплеменников с территории соседних иностранных государств. Мешают этому проблемы с утверждением единого алфавита.
Так же штаб экспедиции сообщил о начале работы «научных партизанов» - группы длительного мониторинга из числа местных жителей, которые будут следить за изменением болот, расположенных на территории нашего региона. Это, по мнению учёных, позволит лучше понимать процессы глобального потепления.