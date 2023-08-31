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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.08.23 19:30

Участники экспедиции «Чистая Арктика – Восток-77», которая стартовала из Мурманска 15 августа, поделились первыми результатами работы

Напомним, группа исследователей проходит по Терскому берегу, а дальше двигается к центру нашего региона. После завершения этапа в Кольском Заполярье, проект плавно «перейдёт» в регионы, расположенные в восточном направлении от Мурманска.

«Стартовало межакадемическое исследование статистики нападений диких животных на людей», - отчитались участники экспедиции, пока, не раскрывая подробностей. А вот про кольских саамов они рассказали немало, особенно про отношение этого коренного народа к родному языку.

Старшее поколение считает необходимым обучать ему молодёжь, в отличие от своих соплеменников с территории соседних иностранных государств. Мешают этому проблемы с утверждением единого алфавита.

Так же штаб экспедиции сообщил о начале работы «научных партизанов» - группы длительного мониторинга из числа местных жителей, которые будут следить за изменением болот, расположенных на территории нашего региона. Это, по мнению учёных, позволит лучше понимать процессы глобального потепления. 

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