Участники экспедиции «Чистая Арктика» в Мурманской области испытывают снегоболотоходы «Архант-Н»

Участники зимнего этапа научной экспедиции «Чистая Арктика - Восток 77» отправились на болотоходах из Кандалакши в Кировск. Их задача - понять, насколько эти машины пригодны к использованию в экстремальных условиях.

Новые вездеходы российского производства.

Они могут перемещаться по любой местности: переплыть реку, озеро, болото. В машине-амфибии умещается до восьми человек, и она способна достаточно быстро доставить их в любую точку независимо от погоды.

Участники зимнего этапа научной экспедиции «Чистая Арктика - Восток 77» отправились на болотоходах из Кандалакши в Кировск. Их задача - понять, насколько эти машины пригодны к использованию в экстремальных условиях.