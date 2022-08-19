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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.22 19:30

Участники фестиваля «Исторический Максимум» погружаются в историю нашего региона

Мурманский областной краеведческий музей, несмотря на реконструкцию основного здания, с радостью принимает гостей со всей России. Краеведческий музей можно по праву считать визитной карточкой Мурманска, поэтому, где, если не там, погружаться в историю региона?

Мурманский областной краеведческий музей, несмотря на реконструкцию основного здания, с радостью принимает гостей со всей России.

Краеведческий музей можно по праву считать визитной карточкой Мурманска, поэтому, где, если не там, погружаться в историю региона?

Владислава Ильичева, специалист по работе с участниками фестиваля «Исторический Максимум», г. Нижний Новгород: «Историкам очень интересно познакомиться с вашей культурой. А по поводу того, какой период мне бы самой интересно изучить, это, естественно, саамы. Сейчас как раз идёт выставка про саамов. Мне кажется, что это основа, которая интересна абсолютно всем жителям России, потому что, когда говорят слово «Мурманск», а говорят про историю, то естественно на ум сразу приходят саамы. Я думаю, что всем нашим участникам было бы интересно познакомиться именно с культурой саамов».

Помимо истории малочисленных народов севера сотрудники музея познакомили участников форума «Исторический Максимум» с интерактивной выставкой экспериментальной археологии «Прыжок в прошлое».

Обзорная экскурсия по краеведческому музею - это часть программы мероприятий фестиваля. Историки не устают делиться впечатлениями о русском севере.

Игорь Колосков, участник фестиваля «Исторический Максимум», г. Томск: «Город очень атмосферный. Это и холмистая местность, это и порт, железнодорожный вокзал, где мы были во время экскурсии».

Всероссийский фестиваль культуры и истории Русского Севера «Исторический Максимум» завершится 21 августа.

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