Участники клуба старшего поколения посетили спортивный центр «Авангард»

Для участников мурманского клуба старшего поколения провели оздоровительное занятие. В бассейне городского спортивного центра «Авангард» для них состоялся сеанс бесплатного плавания.

Плавательный бассейн спортивного комплекса «Авангард» участники городского клуба людей старшего поколения посещают 3-4 раза в месяц, для них водные процедуры бесплатные. Специалисты отмечают, что такой досуг не только способ разнообразить будни, но и укрепить здоровье.

«Отзывы положительные. Людям нравится заниматься в бассейне, - отмечает Сергей Негода, директор МАУ ГСЦ «Авангард». - Им нравится то, что они собираются вместе, активно проводят время».

Мария Ушакова недавно вступила в клуб. Эта встреча в бассейне стала для неё первой в качестве участника общества. И, по словам Марии Михайловны, конечно, очень приятной. «Очень вода замечательная. Не хочется выходить», - делится своими впечатлениями Мария Ушакова, участница клуба старшего поколения. - Я долго отдыхала, 7 месяцев в Пензинской области, а сегодня я впервые в составе членов клуба. Хотелось бы хотя бы раз в неделю посещать бассейн».

В этот раз к водным процедурам присоединились порядка 20 пенсионеров. Всего же в обществе состоит 1950 человек, каждый вправе выбрать наиболее интересные для себя события. График экскурсий, мастер-классов, спортивных и оздоровительных мероприятий публикуется ежемесячно.

Основная цель проекта - общение и знакомство участников с новыми людьми, обмен опытом, приобретение новых знаний и умений, а также получение помощи в решении сложных жизненных ситуаций.