Участники клуба старшего поколения сделали кое-что ароматное

Участники мурманского клуба старшего поколения посетили необычный мастер класс. Бабушки делали своими руками оригинальные аксессуары для дома - аромакамни.

Участники клуба старшего поколения собрались на мастер-класс по созданию аромакамня. Как изготовить оригинальный аксессуар бабушки пока не знают, но с каким он будет ароматом, уже решили.

Любовь Павлова, участница клуба старшего поколения: «Ну, наверное, апельсина, цитрусовых. Аромат цветов, леса».

Волшебным образом в бережных руках гипс превращается в красивую розочку. Такой аромакамень можно поставить дома или подарить родственникам. Чтобы убедиться в том, что проект «Клуб старшего поколения» успешен и очень нужен достаточно посмотреть в счастливые глаза его участников.

Римма Арефьева, участница клуба старшего поколения: «Экскурсия по городу была, я ходила, теперь вот сюда пригласили, сказали, вы хотите и не можете записаться, мы вас приглашаем. Конечно, во-первых это нужное очень, это, мне кажется, прямо необходимо».

Каждому участнику клуба выдают перечень мероприятий, и человек сам решает, какие встречи посетить. Это и компьютерные курсы, уроки финансовой и юридической грамотности, различные творческие мастер-классы.

Галина Маркова, участница клуба старшего поколения: «Арт-терапия, здесь, на Кольском, 93, по камню, ну вот и все, наверное, а нет, еще мы делали для ванны, как они называются, шарики, которые с запахом, с бульканием».

Депутат горсовета Юрий Гугин сам посещает мастер-классы, когда есть время, с удовольствием варит мыло или рисует. Такие встречи, по словам народного избранника, заряжают позитивом, жизненной энергией и мудростью.

Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Интересно общением с людьми, которые имеют богатый жизненный опыт, которые готовы общаться, люди пожилого возраста - они требуют особого внимания и особого подхода по всем взаимоотношениям, которые у нас сейчас формируются в городе Мурманске. Ну, вот этот проект для людей старшего поколения, это один из самых значимых проектов в муниципальном образовании город Мурманск».

Участниками городского клуба старшего поколения могут стать мурманчане в возрасте от 55 лет. Чтобы присоединиться к программе, нужно написать заявление, обратиться в отделы по социальной поддержке в Ленинском и Первомайском округах.