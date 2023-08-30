Участники конкурса «Большая перемена» посетили мурманских спасателей

Одной из площадок, где принимали участников проекта «Большая перемена», стал Арктический аварийно-спасательный центр МЧС в Мурманске.

Альпинизм и начальная подготовка скалолаза, первая помощь при ДТП, помощь на открытой воде и водолазное дело, а также викторина «Что взять с собой в лес», мастер-класс по выживанию в природной среде и знакомство с техникой, без которой спасателям было бы гораздо сложнее и дольше добираться до пункта назначения - всё то, что ребята увидели и узнали, находясь в гостях у спасателей.