Участники марафона «МедиаАрт» вдохновились красотами севера и придумали медиа-арт-проекты на основе региональной специфики Мурманской области

Арт-резиденция «Простор» проходит с 1 по 8 декабря в Мурманской области в рамках образовательного марафона «МедиаАрт». Организатором мероприятия выступает социальная сеть «ВКонтакте» при поддержке правительства Мурманской области. В рамках работы арт-резиденции в Мурманске её участники увидели красоту севера и придумали проекты на основе региональной специфики Кольского Заполярья.

По мнению художников из сферы медиа и диджитал-искусства, наш регион отличается природными условиями, идеально подходящими для развития индустрии будущего.

Иван Нефёдкин, основатель и креативный директор студии «Radugadesign»: «Здесь мы собрали более тридцати спикеров, чтобы рассказать про медиа-искусство, про то, как всё это работает, как погрузить людей во все эти контексты современного искусства. Рассмотрим направления медиа-арт - такого технологичного направления, как устроен рынок».

Организатором арт-резиденции «Простор», собравшей в Мурманске специалистов из сферы цифрового искусства, выступает социальная сеть «ВКонтакте». Участники вдохновились красотами севера и придумали медиа-арт-проекты на основе региональной специфики Кольского Заполярья.

Иван Нефёдкин, основатель и креативный директор студии «Radugadesign»: «Все эти проекты, которые мы выбрали, будут проходить в формате выставки видео-арта и всё это будет проходить на медиа-фасаде - на одном из медиа-фасадов Москвы. Это огромный медиа-фасад на перекрёстке Ленинского проспекта, мы его проводим вместе с компанией «Интеншен».

Выставка в рамках целого города - это уникальный формат, который исключает привычные для ценителей искусства залы в учреждениях культуры. Но для реализации такого проекта нужно вдохновение, которое ребята со всей страны искали в этнической саамской деревне, на Абрам-Мысе, на атомном ледоколе-музее «Ленин» и на Семёновском озере. Они черпали его в арт-объекте «Солнце-барабан» и муралах Росты. И это ещё не всё.

Анна Смирнова, креативный продюсер и куратор «Generative Gallery»: «Северное сияние, которое можно увидеть, и мы - «Ура!» - мы увидели его. Мы очень ждали и это произвело огромный эффект на всех наших ребят, на студентов, очень многие взяли это в работу своих проектов, в своих финальных работах».

Северное сияние для художников в сфере медиа- и диджитал-искусства, это своего рода природный мультимедийный перфоманс. К слову, арт-продукты оцениваются не по шкале, а при помощи комментариев. По итогам отбора, все 12 участников заочно победители.