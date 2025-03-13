Участники межрегионального хакатона «3D-артист» приближаются к финалу

В IT-клубе продолжается финальный этап межрегионального хакатона «3D-артист» по разработке VR-приложений и 3D-моделированию. И пока у школьников кипит работа над проектами, педагоги тоже стараются не отставать и обучаются покорять виртуальные миры.

В мурманском IT-кубе все увлеченно заняты делом. Школьники, которые смогли пройти отборочный этап, создают модель крейсера «Великая Княгиня Ксения Александровна». Соревнования продлятся три дня. Накануне ребята познакомились с особенностями строения этого спасательного судна и узнали его историю. Именно оно до середины прошлого века спасало терпящих бедствие в Баренцевом море. Уже сегодня многие команды практически завершили воссоздание крейсера.

Никита Жигалкин, ученик IT-куба: «Сейчас я буду клеить паруса. Модель почти готова. Скоро надо будет делать презентацию для защиты».

Работа у ребят творческая. Школьники проектируют детали будущей модели, затем каждую распечатывают на 3D-принтере. Дальше идёт этап склейки и устранения мелких неровностей.

Иван Болотов, ученик IT-куба: «Мне интересно создавать что-то с абсолютного нуля. Это самое интересное».

В другой аудитории команды юных айтишников создают приложение, имитирующее основную работу крейсера, – спасение тонущей лодки. Основная задача - создание увлекательной и креативной симуляции оказания помощи терпящему бедствие судну.

Взрослые участники тоже не отстают. Для педагогов Заполярья один из партнёров хакатона проводит мастер-класс по освоению виртуальной реальности.

Марина Халиманович, руководитель отдела заботы «Varwin Education»: «У нас сегодня будут педагоги и более опытные, и совсем новички. Мы постараемся каждому помочь».

Педагоги познакомятся с программой, которая позволяет создавать и управлять интерактивными трёхмерными виртуальными мирами и даже сделают собственный проект - запуск ракеты в космос.