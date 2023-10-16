Участники оперативного совещания обсудили программу празднования в регионе 79-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Проект «Работа рядом», участие в котором принимают и школьники, желающие подзаработать на каникулах, финансирование студенческих спортивных клубов и новый резидент Арктической зоны Российской Федерации из Мурманска – стали главными темами операторного совещания в региональном правительстве.

В Мурманской области появился 208 резидент Арктической зоны Российской Федерации. Об этом в рамках оперативного совещания сообщил глава региона Андрей Чибис.

Напомним, Мурманская области лидер по количеству резидентов АЗРФ. Такой статус могут получить коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории региона. Минимальный объём капитальных вложений в инвестиционный проект должен составлять не менее 1 млн рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Компания «Северное сияние» занимается проектами по производству и продаже сувенирных изделий. Также у них имеется павильон в Кольском районе».

Более 205 миллионов рублей из областного бюджета направлено на реализацию проекта «Работа рядом». Ключевая его цель - повышение доходов северян, оказание дополнительной финансовой поддержки работодателям, благоустройство территорий и снижение напряженности на рынке труда. Участники проекта задействованы на озеленении, благоустройстве территорий, подсобных работах, ремонте, доставка лекарств и медицинских изделий, продуктов питания, корреспонденции и других. Выплата заработной платы участникам осуществляется за полный рабочий месяц с учётом фактически отработанного времени.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Размер заработной платы на сегодня 4200 рублей».

Участниками программы, обратившись в центр занятости, могут стать не только взрослые, но и подростки, желающие подработать, например, во время каникул.

Во время заседания стало известно о старте голосования за инициативы по программе «На Севере – твой проект». Реализация которых будет в будущем году.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, на портал «Наш Север» от жителей поступило 210 заявок. По результатам технического анализа к голосованию допущено 182 проекта от инициативных групп со всех муниципалитетов области. Голосование стартует сегодня и продлится три недели - до 5 ноября. Всех призываю подключиться к голосованию и выбрать инициативы для реализации».

В будущем году на развитие студенческих спортивных клубов в Мурманской области выделят порядка 14 млн рублей. В 2024 году возможность получить грант будет у всех заполярных колледжей и техникумов, а также Мурманского арктического университета.

Также в этом году 900 тысяч рублей выделено на призовой фонд онлайн-конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда». Старт голосования намечен на конец ноября.

Участники оперативного совещания обсудили и программу празднования в регионе 79-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В её рамках запланировано более 300 событий. Череду памятных событий уже открыла торжественная церемония захоронения останков 36 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и найденных поисковиками в летний период 2023 года. Одно из самых значимых событий состоится в пятницу, 20 октября. В 12 часов начнётся торжественный митинг.